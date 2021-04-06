В Днепре борются за жизнь раненого бойца

Раненого бойца лечат в Днепре. Фото: radiosvoboda.org

В Днепре медики борются за жизнь раненного в районе Красногоровки военнослужащего Вооруженных сил Украины. У 38-летнего бойца тяжелое воспалительное поражение брюшины.

"Есть перитонит, тяжелый. Пока в реанимации политравмы. Лечим, надеемся, что он обязательно выживет", – рассказал главврач Днепропетровской клинической областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в эфире "5 канала".

Он уточнил, что военному сделали операцию на тонком кишечнике. Орган перебит в нескольких местах.

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Напомним, что 2 апреля вооруженные формирования России 21 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получили двое украинских военных и один гражданский. Кроме обстрелов по позициям ВСУ, террористы вели огонь по гражданской инфраструктуре Красногоровки. 5 апреля на Донбассе погиб еще один украинский защитник, на этот раз от пули вражеского снайпера.