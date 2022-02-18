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пятница, 18 февраля 2022 19:30

В детскую реанимацию нужно УЗИ-аппарат почти за миллион. Волонтеры ищут помощь

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В детскую реанимацию нужно УЗИ-аппарат почти за миллион. Волонтеры ищут помощь
Аппарат УЗИ может заменить проведение МРТ, рентгеноскопии и КТ-диагностики. Фото: unsplash.com

В Детское реанимационное отделение Института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. Н. Амосова нужен сверхкомпактный аппарат УЗИ T-lite компании Sonoscanner. Стоимость аппарата – 948 600 грн. Деньги на устройство собирают волонтеры.

"Ежегодно отделение может принимать до 500 пациентов. Там одновременно могут находиться до 10 детей. Их лечением занимаются 10 анестезиологов. В основном это дети с рождения до года. Часто поступают новорожденные из родильных домов. Также для проведения плановых операций. Их состояние может резко изменяться. Для оперативного уяснения причин необходим аппарат УЗИ, который позволит оценивать состояние легких, мозга, сосудов", - сообщают в dobro.ua.

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Весь аппарат УЗИ размером с планшет, к нему подключают два зонда для разных исследований. Время запуска аппарата – 30 сек, обычный аппарат УЗИ загружается 5 мин. Его могут применять и неспециалисты в УЗИ-диагностике. Также его легко дезинфицировать, поскольку на нем нет кнопок и других деталей, вокруг которых может собираться грязь. Аппарат ударопрочный. Его вес 800 гр.

На dobro.ua собирают часть требуемой суммы для приобретения аппарата – 474 300 грн.

Помочь можно здесь.

"Аппарат УЗИ может заменить проведение МРТ, рентгеноскопии и КТ-диагностики в случаях, когда это невозможно или недопустимо. Например, с младенцами", - пишут благотворители.

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