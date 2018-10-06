В детском саду отравились 20 детей

Отравились 20 детей. Фото: espreso.tv

20 детей госпитализированы из детского сада в городе Нетишин Хмельницкой области, из-за вспышки кишечной инфекции.

В больницу также попал воспитатель, пишет "Интерфакс".

У больных повысились температура до 38-40 градусов. Они имели тошнота, рвота, общее недомогание, боли в животе, говорят в пресс-службе областного Минздрава.

После происшествия лабораторно обследовали всех детей и работников дошкольного образовательного учреждения. Также диагностированные пищевые продукты и питьевую воду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Озвучили количество отравлений детей в школах и садиках

В помещениях сада провели дезинфекцию.

В Одесской области в Сарматском районе зафиксирована вспышка сибирской язвы среди людей. 5 человек госпитализированы.