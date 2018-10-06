В детском саду отравились 20 детей

20 детей госпитализированы из детского сада в городе Нетишин Хмельницкой области, из-за вспышки кишечной инфекции.
В больницу также попал воспитатель, пишет "Интерфакс".
У больных повысились температура до 38-40 градусов. Они имели тошнота, рвота, общее недомогание, боли в животе, говорят в пресс-службе областного Минздрава.
После происшествия лабораторно обследовали всех детей и работников дошкольного образовательного учреждения. Также диагностированные пищевые продукты и питьевую воду.
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В помещениях сада провели дезинфекцию.
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