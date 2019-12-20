В деле об убийстве Шеремета обновили прокуроров

Фамилий привлеченных прокуроров в прокуратуре не указали. Фото: izvestia.kiev.ua

Генпрокуратура обновила группу прокуроров по делу об убийстве Павла Шеремета.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству Павла Шеремета, обновлен. Поцесуальний надзор в производстве обеспечивается 6 прокурорами", - сказали в ГПУ.

"По одному из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством, пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешно прохождения аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добродетели".

Очевидно, здесь имеется в виду прокурор Александр Лукашенко, не прошел переаттестацию.

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Фамилий привлеченных прокуроров в прокуратуре не указали.

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционных жалоб на содержание под стражей музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster) и врача Юлии Кузьменко. Основанием для этого стала неявка прокуроров.