В деле АТОвцев Грищенков засекретили документы

В деле Грищенков засекретили девять судебных решений. Фото: Prm

С публичного судебного реестра изъяли девять судебных решений по делу АТОвцев Инны и Владислава Грищенко, подозреваемых в покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области.

Эти решения были приняты Печерским райсудом Киева с 6 по 21 ноября и касались арестов и продолжение арестов подозреваемых, проведения экспертиз и т.д., передает "Украинская правда".

Данные решения появились в реестре после того, как СМИ начали писать о деле и возможной ее связи с расследованием убийства журналиста Павла Шеремета.

Еще 9 декабря решение числились в реестре, однако ссылки на них уже были неактивны. По состоянию на 10 декабря документы исчезли из реестра вообще.

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Журналисты обратились в Нацполицию и к руководителю группы следователей по делу Грищенко Василию Бирке с просьбой прокомментировать изъятие решений, однако не получили ответа.

Подозреваемый в покушении на бизнесмена участник АТО Владислав Грищенко заявил о давлении и шантаже. Говорит, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в обмен на свободу его жены.