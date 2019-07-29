В декларациях Кононенко и Филатова нашли недостоверную информацию

НАЗК провело проверку деклараций. Фото: УНИАН

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки декларирования недостоверной информации народным депутатом Игорем Кононенко и городским головой Днепра Борисом Филатовым.

Кононенко в 2015 году отметил недостоверные сведения о количестве и номинальной стоимости акций 3 акционерных обществ, зарегистрированных на территории Украины, и 2 иностранных компаний, которые принадлежали ему на праве собственности, и не задекларировал полученный доход невестки, сообщает НАЗК.

"Общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата 2015 года составляет почти 7,6 млн грн", - говорится в сообщении.

По результатам проверки деклараций Филатова за 2016 и 2017 годы было установлено, что он не отразил информацию о земельном участке, мотоцикле и судне, принадлежащих ему на праве собственности, и земельный участок, принадлежащий ему на праве аренды, а также дом , который принадлежит жене. Филатов отметил недостоверные сведения об источнике и размере собственного дохода и дохода жены.

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"Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы составляет более 485 тыс. грн и 519 тыс. грн соответственно", - сообщили в НАЗК.

О выявленных правонарушениях Нацагентство сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

27 июля, в Днепре на Екатеринославском бульваре эвакуировали автомобиль мэра города Бориса Филатова. Mersedes Филатова имеет номер АЕ1289НА.