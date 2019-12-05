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пятница, 06 декабря 2019 03:28

В честь родного города погибшего бойца назвали военный катер

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В честь родного города погибшего бойца назвали военный катер
Ко Дню Вооруженных Сил Украины новому катеру присвоили название "Костополь". Фото: ВМС ВСУ

Новому малому военному артиллерийскому катеру ко Дню Вооруженных Сил Украины присвоили название "Костополь".

Об этом просили жители города с таким же названием в Ровенской области, потому что в нем родился и вырос погибший боец ​​Алексей Кондратюк, сообщили в пресс-службе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

На церемонии присвоения были командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко, представители командования, мэр Костополя, ветераны, волонтеры и личный состав кораблей.

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"Накануне Дня Вооруженных Сил Украины мы присваиваем наименование очередному новому малому бронированному артиллерийскому катеру, который после завершения испытаний войдет в состав ВМС. Это название украинского города, где родился и вырос наш собрат - Алексей Кондратюк, морской пехотинец, который погиб в бою 17 марта 2017 года в районе с. Водяное Донецкой области. "Костополь" - так будет именоваться седьмой бронированный артиллерийский катер, который продолжит дело "Верного всегда" героя, морского пехотинца - защищать Родину с морского направления ", - отметил командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко.

Уже в ближайшее время на малый бронированный артиллерийский катер "Костополь" ждет ряд государственных испытаний, по результатам которых, его включат в состав Военно-Морских Сил ВС Украины.

Командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко наградили французским национальным орденом "За заслуги". Решение о награждении принял лично президент Франции Эммануэль Макрон, а вручил орден французский посол в Украине Этьен де Понсен в Одессе на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot.

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