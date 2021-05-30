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воскресенье, 30 мая 2021 22:26

В честь известного украинского ученого назвали планету

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В честь известного украинского ученого назвали планету
Так реализовался один из пунктов мероприятий, посвященных 175-летию со дня рождения выдающегося физика с мировым именем. Фото: Pixabay

Именем известного украинского физика, изобретателя Х-лучей Ивана Пулюя назвали малую планету.

Об этом сообщил ученый, ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, доктор физико-математических наук Василий Шендеровский на странице в Facebook.

"Этого момента ученые, коллектив Тернопольского национального технического университета им. Ивана Пулюя, жители Гримайлова ждали более трех лет. Международный астрономический союз (IAU) назвал малую планету именем Ивана Пулюя (226858) Ivanpuluj = 2004 TY 13, о чем сообщено в Bulletin WGSBN рабочей группы по вопросам номенклатуры небесных тел", - написал физик.

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По его словам, так реализовался один из пунктов мероприятий, посвященных 175-летию со дня рождения выдающегося физика с мировым именем.

Как стало известно, покрытый льдом спутник Юпитера Европа получил еще больше шансов на возникновение жизни.

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