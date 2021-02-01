В Черновицкой области за сутки зафиксировали 124 новых случаев Covid

В целом на Буковине зафиксировано 45 641 случай болезни. Фото: Pixabay

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 124 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 337 человек.

Об этом сообщает глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

За последние сутки 337 человек выздоровели, 39 237 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 876 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 265 образцов.

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В целом на Буковине зафиксировано 45 641 случай болезни. Больше подробностей глава ОГА не привел.

По состоянию на воскресенье, 31 января, в Украине обнаружили 3177 новых больных Covid-19. Из них 146 детей и 86 медработников.

В общем лабораторно подтверждено 1219455 случаев коронавируса. Из них 22 707 летальных.