В Черновицкой области от коронавируса умерли трое медиков

От коронавируса умерли трое медиков. Фото: Укринформ

В Черновицкой области умерли уже трое медицинских работников, у которых подтвердили коронавирус Covid-19.

На 29 апреля в области подтвердили 264 случая заболевания коронавирусом среди медицинских работников, сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

Так, больше всего заболело медработников из Хотинской районной больницы и Черновицкой областной клинической больницы – 54 и 53 человека соответственно. В Черновицкой городской больнице №1 есть 21 подтвержденный случай, еще 24 медработника заболели из областного центра экстренной медицинской помощи. В других больницах зафиксировано по 10 и меньше случаев заражения среди медперсонала.

"Сюда входят и врачи, и медсестры, и санитарки и др. К сожалению, имеем три факта смерти среди медицинских работников. Все они, кроме Covid-19, имели также сопутствующие болезни", - сказал Черный.

Чиновник также сообщил, что состояние других больных медиков легкой или средней степени тяжести. Ни один медработник с подтвержденным Covid-19 не требует подключения к аппаратам ИВЛ.

Также он отметил, что по результатам эпидемиологических расследований около половины из подтвержденных случаев заболевания медработников произошло во время оказания медицинской помощи. Остальные медики заболели не на рабочем месте.

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В общем количество инфицированных на Буковине выросло до 1571. От коронавируса уже вылечились 116 человек.