В Черновицкой области обнаружили зуб мамонта

Ученые из Черновцов обнаружили зуб мамонта, жившего около 300 тыс лет назад.

Его нашли во время археологических раскопок на берегу Днестра. Артефакт является одной из древнейших остатков мамонта, которую до сих пор находили на территории региона, сообщает Укринформ.

По словам профессора кафедры физической географии Черновицкого университета Богдана Ридуша, зуб принадлежит Хазарском мамонту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые выяснили причину гибели последних мамонтов на Земле

"У нас есть останки различных мамонтов. Из того, что уже опубликовано, у нас есть находка так называемого Хазарского мамонта, его зуб. Это один из предков обычного шерстистого мамонта", - сказал профессор.

После проведения исследований артефакт передадут в природоведческий музей Черновицкого национального университета.

Находки возрастом 2 тыс. лет передала инспекция по охране памятников истории и культуры в Херсонской краеведческий музей. Артефакты обнаружили во время 3 спасательных экспедиций Института археологии Национальной академии наук Украины.