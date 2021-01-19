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вторник, 19 января 2021 19:49

В Черновицкой области обнаружили зуб мамонта
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Ученые из Черновцов обнаружили зуб мамонта, жившего около 300 тыс лет назад.

Его нашли во время археологических раскопок на берегу Днестра. Артефакт является одной из древнейших остатков мамонта, которую до сих пор находили на территории региона, сообщает Укринформ.

По словам профессора кафедры физической географии Черновицкого университета Богдана Ридуша, зуб принадлежит Хазарском мамонту.

Обнаруженному зуба может быть около 300 тыс лет. Фото: ukrinform
Обнаруженному зуба может быть около 300 тыс лет. Фото: ukrinform
Обнаруженному зуба может быть около 300 тыс лет. Фото: ukrinform
Обнаруженному зуба может быть около 300 тыс лет. Фото: ukrinform

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"У нас есть останки различных мамонтов. Из того, что уже опубликовано, у нас есть находка так называемого Хазарского мамонта, его зуб. Это один из предков обычного шерстистого мамонта", - сказал профессор.

После проведения исследований артефакт передадут в природоведческий музей Черновицкого национального университета.

Находки возрастом 2 тыс. лет передала инспекция по охране памятников истории и культуры в Херсонской краеведческий музей. Артефакты обнаружили во время 3 спасательных экспедиций Института археологии Национальной академии наук Украины.

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