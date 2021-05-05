В Чернобыле зацвели очень редкие первоцветы: яркие фото

На территории Чернобыльской зоны нашли очень редкие растения - Сон луговой и Сон раскрытый, или широколистный. Оба занесены в Красную книгу Украины и Красную книгу Республики Беларусь как неоцененные.

Об этом в Facebook сообщил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник.

Фото: Денис Вишневский

Сон широколистный также занесен в Бернскую Конвенцию 1979 года в качестве вида, подлежащего особой охране.

"Эти первоцветы встречаются в заповеднике в сосновых лесах, на опушках и цветут в конце апреля - начале мая. Сон луговой цветет одновременно с появлением листьев. В сон-траве широколиственные листья, собранные в прикорневую розетку, появляются после отцветания растения. Размножаются семенами, не распространяясь на большие площади", - говорится в сообщении.

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Численность обоих видов сон-травы уменьшается вследствие человеческой деятельности: распашка, выпас скота, срывание на букеты и тому подобное. Но благодаря природоохранным мероприятиям, оба вида в Чернобыльском заповеднике имеют стабильные локальные популяции, добавили эксперты.

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