В Черниговской области в детском саду отравились четверо детей

Правоохранители открыли производство. Фото: УНН

В Черниговской области медики госпитализировали четверо детей, которые, предположительно, отравились в детском саду города Мена. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

В полиции рассказали, что троим мальчикам и девочке 2015-2018 годов рождения стало плохо 21 августа. Их доставили в больницу. Тогда же о происшествии узнали правоохранители.

Предварительно установили, что дети посещают одно и то же дошкольное учреждение. На место выехали следственно-оперативная группа Корюковского районного отдела полиции и специалисты Государственного учреждения "Черниговский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Санкции статьи предусматривают штраф, арест на срок до шести месяцев, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

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В конце июля малолетние пациенты Одесской областной детской больницы отравились пищей, которой их накормили в медицинском учреждении.