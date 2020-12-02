В Центре занятости рассказали, где открылось больше вакансий

Больше всего вакансий в сельском хозяйстве. Фото: PMG.ua

За карантин возросло количество рабочих мест в сельскохозяйственной сфере.

Об этом заявила начальник управления по предоставлению услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини в эфире ток-шоу "Країна" на 5 канале.

"За период карантина больше рабочих мест было в сельском хозяйстве - это каждая 5-я вакансия. Это та отрасль, которая производит сельскохозяйственную продукцию. Также около 20 процентов вакансий - это вакансии в перерабатывающей промышленности и в сфере торговли", - уточнила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рейтинг доверия к Зеленскому снизился

Больше вакансий открыли в перерабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве.

Небольшая доля вакансий есть в образовании, торговле и государственном управлении.

В Украине не будут вводить локдаун до 25 декабря, то есть до католического Рождества. Об этом в комментарии "Укринформа" заявила народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко.