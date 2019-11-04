В Харькове установили доску в честь генерала КГБ Юрия Шрамко. Фото: 2day.kh.ua

В центре Харькова установили мемориальную доску генералу КГБ СССР Юрию Шрамко.

Доску разместили на доме по улице Свободы, где Шрамко жил в период с 2001 по 2009 год. Об этом сообщает пресс-служба харьковского облсовета.

Установив доску советскому деятелю, местная власть нарушила закон о декоммунизации. Согласно ему, символикой запрещенного в Украине тоталитарного советского режима является, в том числе, "изображения, памятники, памятные знаки, надписи", посвященные "сотрудникам органов госбезопасности всех уровней".

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Как отмечается, Шрамко работал в органах советской госбезопасности с 1963 по 1991 год и возглавлял Управление КГБ УССР по Харьковской, а затем и по Киевской области.

Ранее, мэр Харькова Геннадий Кернес вернул на место памятник Жукову, который снесли активисты.