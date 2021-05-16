 
Ексклюзивы
1/5
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1287
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 3096
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 801
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 504
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 594
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 729
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 549
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 774
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1143
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 810
Фото
Все фото
8
3
4
12
15
В центре города простились с погибшим военным
В центре города простились с погибшим военным
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Олег Ляшко показал фото с сыном
Олег Ляшко показал фото с сыном
Правда о создании деликатеса фуа-гра: обнародовали впечатляющие кадры
Правда о создании деликатеса фуа-гра: обнародовали впечатляющие кадры
Лучше бы этих ветеранов не было&quot; - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Видео
Все видео
Подрыв элеватора показали на видео
Подрыв элеватора показали на видео
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
От ресторана до корпорации: как выглядел первый в мире McDonald's - фото
От ресторана до корпорации: как выглядел первый в мире McDonald's - фото
"Вы получили только что иск. Я вас засужу" - Гордон пригрозил Черновол
"Вы получили только что иск. Я вас засужу" - Гордон пригрозил Черновол
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 810
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 747
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 405
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 549
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 477
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 144
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
воскресенье, 16 мая 2021 19:20

В центре города простились с погибшим военным
8

  Комментировать

В Чернигове попрощались с Павлом Колесником
Фото: ТСН
В Чернигове попрощались с Павлом Колесником
В Чернигове попрощались с Павлом Колесником
В Чернигове попрощались с Павлом Колесником
В Чернигове попрощались с Павлом Колесником

В Чернигове простились с погибшим военнослужащим Павлом Колесником.

С 39-летним бойцом пришли прощаться военные Черниговского гарнизона, ветераны, родственники, друзья, знакомые и жители города, сообщает пресс-служба Черниговского областного военного комиссариата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе зафиксировали шесть вражеских обстрелов

Заупокойную отслужили в кафедральном соборе святой Екатерины. В почетном карауле стояли военнослужащие Житомирского военного института имени Сергея Королева и военный оркестр учебного заведения.

На Донбассе погиб сержант Павел Колесник из 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Военный был родом из села Новое Черниговской области. В бригаде служил с сентября 2019 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В центре города простились с погибшим военным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

Праздник 16 мая: сегодня церковь чтит женщин

Самое читаемое
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
 Просмотров: 7083
Три напитка, которые убивают мужскую потенцию
Три напитка, которые убивают мужскую потенцию Просмотров: 4500
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 Просмотров: 3096
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 2763
&quot;Невозможно было без боли смотреть&quot; - 4-летняя девочка всю ночь бродила по зарослях
"Невозможно было без боли смотреть" - 4-летняя девочка всю ночь бродила по зарослях
8
 Просмотров: 2736
Общество
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
3
 Просмотров: 216
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
 Просмотров: 342
Медведчук в суде, шляпа для понтифика и протесты горняков - неделя в фото
Медведчук в суде, шляпа для понтифика и протесты горняков - неделя в фото
11
 Просмотров: 153
Олег Ляшко показал фото с сыном
Олег Ляшко показал фото с сыном
4
 Просмотров: 1611
Украину накроют дожди и похолодание: где ухудшится погода
Украину накроют дожди и похолодание: где ухудшится погода Просмотров: 801
Больше всего комментируют
5
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
5
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
2
Зеленскому посоветовали пригласить Путина на Афон
1
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
Голосов: 56229
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть