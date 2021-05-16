В центре города простились с погибшим военным

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В Чернигове простились с погибшим военнослужащим Павлом Колесником.

С 39-летним бойцом пришли прощаться военные Черниговского гарнизона, ветераны, родственники, друзья, знакомые и жители города, сообщает пресс-служба Черниговского областного военного комиссариата.

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Заупокойную отслужили в кафедральном соборе святой Екатерины. В почетном карауле стояли военнослужащие Житомирского военного института имени Сергея Королева и военный оркестр учебного заведения.

На Донбассе погиб сержант Павел Колесник из 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Военный был родом из села Новое Черниговской области. В бригаде служил с сентября 2019 года.