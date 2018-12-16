В Брюсселе произошли столкновения между демонстрантами и полицией

В Брюсселе протесты. Фото: Корреспондент

Возле здания Еврокомиссии в Брюсселе произошли столкновения между полицией и протестующими против миграционного пакта ООН.

"Полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку, когда начались столкновения. В них участвовали около 5,5 тыс. протестующих", - сообщает BBC.

Некоторые протестующие срывали уличные знаки и бросали предметы в полицию.

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Пакт был подписан 164 странами в Марракеше на прошлой неделе. Среди подписантов нет США и ряда европейских государств, включая Австрию, Венгрию, Италию, Польшу и Словакию. В нем закреплены 23 цели, в частности координация усилий государств в спасении жизней мигрантов, обеспечение доступных путей регулируемой миграции, борьба с контрабандой людьми, помощь в интеграции и устранения дискриминации.