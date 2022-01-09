В Бразилии обрушилась скала: есть жертвы, много травмированных

Регион Бразилии, где упала скала, довольно популярен среди туристов. Фото: CNN

В результате обрушения скалы на скоростные катера в Бразилии по меньшей мере шесть человек погибли.

Об этом сообщает CNN.

Каменная глыба упала в воду озера Фурнас. Это туристическое место региона.

Сначала пожарная служба подтвердила гибель шести человек. Также 23 пострадавших получили легкие травмы, двое – открытые переломы.

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Спикер пожарной службы Педро Айхара заявил, что есть риски новых оползней. "Не исключено, что будут новые аварии, поскольку дождевая вода проникает в скалы, которые имеют меньшее сопротивление действию воды и ветра", - подчеркнул он.

На месте происшествия работают водолазы.

Регион, где произошло событие, очень популярен среди туристов, потому что имеет природные каньоны, хорошие воды для навигации и водных развлечений.

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