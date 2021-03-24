В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
1 Просмотров: 468
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 162
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 594
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 720
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 792
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 324
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 783
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 369
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 315
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 792
Фото
Все фото
10
7
3
8
7
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Марокко
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Марокко
Мужчина заказал в интернет-магазине iPhone, а получил письменный стол
Мужчина заказал в интернет-магазине iPhone, а получил письменный стол
Умопомрачительные пейзажи: Киев показали с самого высокого здания Украины
Умопомрачительные пейзажи: Киев показали с самого высокого здания Украины
На старте имели налоговые каникулы– украинка шокировала условиями ведения бизнеса в Польше
На старте имели налоговые каникулы– украинка шокировала условиями ведения бизнеса в Польше
Видео
Все видео
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Задержали вооруженного боевика ЛНР
Задержали вооруженного боевика ЛНР
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
Интервью
1/5
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
1 Просмотров: 468
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 162
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
4 Просмотров: 531
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 720
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 792
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 марта 2021
Просмотров: 72
За кого вийти?
"З людиною якої професії найлегше вжитися під одним дахом? – запитує підписників у соцмережі знайома Оксана. Хвалиться обручками з білого ...
среда, 24 марта 2021 16:59

В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко

  Комментировать
  Благотворительный Фонд Порошенко направил 3 кислородных концентратора в Бородянскую амбулаторию общей практики семейной медицины
Благотворительный Фонд Порошенко направил 3 кислородных концентратора в Бородянскую амбулаторию общей практики семейной медицины

Бородянская амбулатория общей практики семейной медицины получила 3 ​​кислородных концентратора от благотворительного Фонда Порошенко.

Об этом пишет в Facebook депутат Киевского областного совета от "Европейской Солидарности" Галина Ерко.

"Бородянщина получила три кислородных концентратора. Проблему заболеваемости COVIDом Киевщина почувствовала еще в прошлом году, однако уровень оснащенности медицинских учреждений нуждается в улучшении, особенно это касается первичного звена медицины, ведь именно медики первичного звена первыми реагируют и оказывают необходимую помощь", - пишет Ерко.

В медучреждениях первичного звена государство, к сожалению, не предусмотрело установку кислородных концентраторов, объясняют медики. Поэтому врачи рассчитывают на благотворителей.

"Обращаются больные, которые даже не имеют декларации. Бывает такое, что привозят из сатурацией 90, не всегда можно госпитализировать такого больного", - рассказывает заведующая отделением Бородянской АОПСМ Нина Шнайдер.

  Благотворительный Фонд Порошенко направил 3 кислородных концентратора в Бородянскую амбулаторию общей практики семейной медицины
Благотворительный Фонд Порошенко направил 3 кислородных концентратора в Бородянскую амбулаторию общей практики семейной медицины

"Кислородные концентраторы - очень существенная помощь для нашего заведения. Аппараты будут задействованы в первую очередь для спасения тех, кто болеет СOVID, а также для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Спасибо Фонду Петра Порошенко за поддержку и помощь в это непростое время" , - заявил главный врач Бородянского центра первичной медико-санитарной помощи Николай Бовсуновский.

  Благотворительный Фонд Порошенко направил 3 кислородных концентратора в Бородянскую амбулаторию общей практики семейной медицины
Благотворительный Фонд Порошенко направил 3 кислородных концентратора в Бородянскую амбулаторию общей практики семейной медицины

Медики отмечают, что кислородные концентраторы мобильные и могут оказывать помощь тем, кто нуждается в кислородной терапии, но не госпитализируется.

"Надеемся, что эти кислородные концентраторы сохранят жизнь не одному жителю территориальной общины", - говорит депутат Киевского облсовета Татьяна Семенова.

Она поблагодарила врачей за тяжелый труд в условиях пандемии. И выразила надежду, что государство наконец оценит труд медицинских работников и соответствующей заработной платой, и достойными условиями.

Семенова отметила, что это не последние кислородные концентраторы от Фонда Порошенко, которые получат медицинские амбулатории на Киевщине.

"Еще поступило много заявлений от главных врачей Центров первичной медицинской помощи Киевщины, и у них есть надежда получить эти кислородные концентраторы, к сожалению, не от государства, а от благотворителей", - добавила она.

  Благотворительный Фонд Порошенко направил 3 кислородных концентратора в Бородянскую амбулаторию общей практики семейной медицины
Благотворительный Фонд Порошенко направил 3 кислородных концентратора в Бородянскую амбулаторию общей практики семейной медицины

Как известно, 21 марта Киевская область отнесена к так называемой "красной" зоне. На Киевщине, в частности, коэффициент выявления случаев коронавируса в течение трех дней превысил 20%, а уровень госпитализации превысил 70%.

На днях от Фонда Порошенко и волонтеров еще одна партия из 30 кислородных концентраторов отправлена ​​в украинские больницы в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскуй, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую и Черкасскую области. Сейчас закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом являются приоритетом Фонда Порошенко и волонтеров. Уже более 100 кислородных концентраторов переданы в больницы.

Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами с первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре 2020 года при поддержке Фонда Порошенко и компании Рошен началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Всего в Порошенко потратили на благотворительную помощь во время пандемии 120 миллионов гривен.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
марта

Две пули в сердце: лидера "Правого сектора-Запад" расстреляли возле кафе

Силовики выгнали монахов из монастыря

Возле Аляски разлили 40 т нефти

Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"

За нарушение языкового закона ввели двухмесячный арест

Массовая неповиновение: люди выплевывают мокроту с кровью на улицах

Недовольных властью расстреляли в пещере

Умер дирижер хора им. Веревки

Придворные офицеры задушили царя

Пилот-самоубийца убил себя и еще 149 человек

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 23193
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 10467
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель Просмотров: 8046
Российский корабль высадил десант на территории Украины
Российский корабль высадил десант на территории Украины
 1 Просмотров: 7362
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 6255
Общество
"Позашлюбна донька" Путіна зняла у весняній фотосесії
"Позашлюбна донька" Путіна зняла у весняній фотосесії Просмотров: 117
Азарову объявили подозрение в госизмене
Азарову объявили подозрение в госизмене Просмотров: 72
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 Просмотров: 1278
Пальмовое масло могут запретить во всем мире - назвали причины
Пальмовое масло могут запретить во всем мире - назвали причины Просмотров: 432
Нашли новый способ борьбы с поджигателями травы - нарушителей будут выслеживать
Нашли новый способ борьбы с поджигателями травы - нарушителей будут выслеживать Просмотров: 153
Больше всего комментируют
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Геращенко нашел крайнего в погромах под Офисом президента
4
Протест под ОП: начались преследования организаторов
4
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
3
Протест под ОП: будут судить одного из участников
Голосов: 55703
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть