В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко

Благотворительный Фонд Порошенко направил 3 кислородных концентратора в Бородянскую амбулаторию общей практики семейной медицины

Бородянская амбулатория общей практики семейной медицины получила 3 ​​кислородных концентратора от благотворительного Фонда Порошенко.

Об этом пишет в Facebook депутат Киевского областного совета от "Европейской Солидарности" Галина Ерко.

"Бородянщина получила три кислородных концентратора. Проблему заболеваемости COVIDом Киевщина почувствовала еще в прошлом году, однако уровень оснащенности медицинских учреждений нуждается в улучшении, особенно это касается первичного звена медицины, ведь именно медики первичного звена первыми реагируют и оказывают необходимую помощь", - пишет Ерко.

В медучреждениях первичного звена государство, к сожалению, не предусмотрело установку кислородных концентраторов, объясняют медики. Поэтому врачи рассчитывают на благотворителей.

"Обращаются больные, которые даже не имеют декларации. Бывает такое, что привозят из сатурацией 90, не всегда можно госпитализировать такого больного", - рассказывает заведующая отделением Бородянской АОПСМ Нина Шнайдер.

Благотворительный Фонд Порошенко направил 3 кислородных концентратора в Бородянскую амбулаторию общей практики семейной медицины

"Кислородные концентраторы - очень существенная помощь для нашего заведения. Аппараты будут задействованы в первую очередь для спасения тех, кто болеет СOVID, а также для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Спасибо Фонду Петра Порошенко за поддержку и помощь в это непростое время" , - заявил главный врач Бородянского центра первичной медико-санитарной помощи Николай Бовсуновский.

Благотворительный Фонд Порошенко направил 3 кислородных концентратора в Бородянскую амбулаторию общей практики семейной медицины

Медики отмечают, что кислородные концентраторы мобильные и могут оказывать помощь тем, кто нуждается в кислородной терапии, но не госпитализируется.

"Надеемся, что эти кислородные концентраторы сохранят жизнь не одному жителю территориальной общины", - говорит депутат Киевского облсовета Татьяна Семенова.

Она поблагодарила врачей за тяжелый труд в условиях пандемии. И выразила надежду, что государство наконец оценит труд медицинских работников и соответствующей заработной платой, и достойными условиями.

Семенова отметила, что это не последние кислородные концентраторы от Фонда Порошенко, которые получат медицинские амбулатории на Киевщине.

"Еще поступило много заявлений от главных врачей Центров первичной медицинской помощи Киевщины, и у них есть надежда получить эти кислородные концентраторы, к сожалению, не от государства, а от благотворителей", - добавила она.

Благотворительный Фонд Порошенко направил 3 кислородных концентратора в Бородянскую амбулаторию общей практики семейной медицины

Как известно, 21 марта Киевская область отнесена к так называемой "красной" зоне. На Киевщине, в частности, коэффициент выявления случаев коронавируса в течение трех дней превысил 20%, а уровень госпитализации превысил 70%. На днях от Фонда Порошенко и волонтеров еще одна партия из 30 кислородных концентраторов отправлена ​​в украинские больницы в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскуй, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую и Черкасскую области. Сейчас закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом являются приоритетом Фонда Порошенко и волонтеров. Уже более 100 кислородных концентраторов переданы в больницы. Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами с первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений. В октябре 2020 года при поддержке Фонда Порошенко и компании Рошен началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Всего в Порошенко потратили на благотворительную помощь во время пандемии 120 миллионов гривен.