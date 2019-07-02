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вторник, 02 июля 2019 16:32

В "Борисполе" открыли капсульный хостел
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На территории терминала D аэропорта "Борисполь" открылся хостел с капсулами для сна
Фото: https://www.booking.com
На территории терминала D аэропорта "Борисполь" открылся хостел с капсулами для сна
На территории терминала D аэропорта "Борисполь" открылся хостел с капсулами для сна
На территории терминала D аэропорта "Борисполь" открылся хостел с капсулами для сна
На территории терминала D аэропорта "Борисполь" открылся хостел с капсулами для сна

В аэропорту "Борисполь" открылся хостел с капсулами для сна GettSleep Boryspil. Здесь есть звуконепроницаемые номера, душ и бесплатный интернет.

Доступное размещение на 3, 6 и 12 часов. Цены в хостеле стартуют от 370 грн за одноместную капсулу (за 3 ч.) и от 550 грн за двухместную капсулу (за 3 ч.).

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"Аэропорт "Борисполь" присоединилось к современным аэропортов мира, где путешественники могут получить короткую передышку между рейсами в капсульный отель. Убеждены, с продолжением роста количества транзитных пассажиров такая услуга будет пользоваться спросом", - написал министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

Но курить или находиться с домашними животными там запрещено.

Перед тем, как собираетесь поехать за границу, стоит ознакомиться с правилами пребывания. В Италии нельзя ходить с голым торсом, в Объединенных Арабских Эмиратах мусорить на улицах, а в Турции ходить в коротких шортах в общественных местах.

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