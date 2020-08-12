В Беларуси задержали 9 граждан Украины. Фотографа избили

МИД отчиталось о количестве задержанных украинцев в Беларуси. Фото: "УНИАН"

В Беларуси во время акций протеста избили украинского фотографа.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел на запрос "Суспільного".



"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокореспондета агентства Associated Press, которого с незначительными медицинскими повреждениями доставили в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи, в тот же день он был выписан. в посольство не обращался", — отметили в сообщении.

Посольство также получило сообщение о задержании в г. Витебск 9 граждан Украины из-за административных правонарушений. Силами принятых посольством действий, на следующий день граждане Украины были освобождены из-под стражи.

Информация других инцидентах с гражданами Украины в Беларуси сейчас отсутствует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси объявили акцию с призывом к изменениям

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента. После обнародования данных первых экзитполов, где победа была за действующим президентом Александром Лукашенко, белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Произошли первые столкновения с ОМОНом, правоохранители использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Протесты продолжаются и сопровождаются насилием силовиков, выстрелами и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова".