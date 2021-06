В Беларуси и России массовые протесты делать трудно из-за географии городов - политолог

Автор: Гаральд Гофф Географические пространства играют важную роль для массовых протестов - говорит Арве Хансен

Во время Революции Достоинства в Украине протестующим помогло географическое расположение Майдана - со многими ответвляющимися от него улицам. Зато в Москве и Минске таких удобных для протестов пространств нет - говорит норвежский ученый и политолог Арвэ Хансен.

Он жил в Украине с 2013 до 2017 лет и принимал участие в Революции достоинства. Написал научную магистерскую работу о движущих силах Революции достоинства в Украине, а также докторскую диссертацию "Mass Protests from a Spatial Perspective - Discontent and Urban Public Space in Kyiv, Minsk, and Moscow" ( "Пространственная перспектива на массовые протесты - недовольство и городские общественные пространства в Киеве, Минске и Москве ").

"Когда я приехал в Беларусь в 2006 году, все говорили об их Майдане "Плошча Калиноўскага" 2006 года. Как только я уехал из Беларуси, началась "Плошча" 2010. Я видел, что для белорусов очень трудно протестовать. А каждый раз когда я был в Украине, наблюдал на Майдане какие-то протесты. Это какая-то важная часть украинского общества. Мне кажется, что в Украине протестировать легче.

Видел и протесты и в Мурманске в 2011-2013 годах. Поэтому мне было интересно исследовать различия и проблемы протестных движений в Беларуси, Украине и России.

В Украине я жил с 2013 по 2017 году. Майдан был на моих глазах. Пространство Майдана помогло протестующим. Расположение майдана такое, что его очень трудно контролировать полиции и власти. Это как нейтральная территория между политическим центром на Печерской горе, между историческим, религиозным и политическим центрами Киева. Там были три революции - Революция на граните, Оранжевая революция и Революция достоинства. Это сильная символика.

Помню, 20 февраля 2014 - я пришел на Майдан сразу после этих выстрелов, когда многих протестующих убили. Стоял там и думал: надо ли мне бояться сейчас за свою жизнь? Но я сразу понял: не надо бояться. Здесь есть много возможностей спрятаться - торговый центр Глобус со многими выходами, много выходов на Институскую, Крещатик, Городецкого. Все эти возможности убежать у протестующие на Майдане есть. Поэтому это очень удачное место для протестов.

Сравните с протестными площадями в Минске - Октябрьской, или с площадью Независимости. Символично они связаны или с Советским Союзом, или с успехами самого Лукашенко. Я посмотрел на карты: с каждой площади ответвляются очень мало улиц, поэтому эти площади очень легко окружить и контролировать движение протестующих.

Так как центр Минска очень советский и холодный, люди не хотят там собираться. Они хотят быть в других районах Минска - где интереснее, где есть жизнь. А эта Октябрьская площадь - очень холодное и неприветливое место. Я почти никогда не видел, чтобы люди пришли туда на собрание. Поэтому я понял, что физическое пространство города не поможет протестующим, тем более проевропейским, так как это пространство, эта центральная площадь, им чужда - это место для власти, которое власть сделала для себя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Война между юмором и цинизмом" - норвежец исследовал украинские и российские песни

В Москве немного по-другому. Там есть несколько площадей, которые удобны для протестов Например, Пушкинская, Революционная, Манежная. Но российские власти, в отличие от белорусских, протесты будто позволяют, но не на центральных площадях, где есть возможность быть замеченными, а на периферии города - на Болотной или на проспекте Сахарова. Сахарова - это далеко от центра, а Болотная - это полуостров. Власти там достаточно взять под контроль два моста, чтобы полностью контролировать протесты.

То есть существуют разные стратегии как справляться с протестами. И географические пространства играют в этом важную роль", - делает вывод ученый.

Интервью с Арвэ Гансеном читайте в журнале Країна.

Массовые протесты в Беларуси и России не сработали, потому что Александр Лукашенко и Владимир Путин используют китайский опыт, пишет британское издание "Гардиан".