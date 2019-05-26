В Японии температура поднялась аномально высоко

На японском острове Хоккайдо сегодня днем установилась небывалая жара, сообщает национальное метеорологическое управление страны.
В поселке Саром температура поднялась до 39,5 градуса Цельсия, а в городе Обихиро температура обновила рекорд 127-летней давности - в полдень воздух прогрелся до 38,8 градуса.
По словам синоптиков, жара наступила через теплые ветры и очень яркий солнечный свет, которому не мешали облака.
При этом в Токио столбик термометра показывал более 32 градусов, а в соседней префектуре Сайтама воздух прогрелся до 35,8 градуса.
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Новый японский император 59-летний Нарухито взошел на престол в среду, 1 мая. После того, как его отец 85-летний Акихито отказался править.
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