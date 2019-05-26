В Японии температура поднялась аномально высоко

В японском городе Обихиро температура обновила рекорд 127-летней давности - в полдень воздух прогрелся до 38,8 градуса. Фото: УНН

На японском острове Хоккайдо сегодня днем ​​установилась небывалая жара, сообщает национальное метеорологическое управление страны.

В поселке Саром температура поднялась до 39,5 градуса Цельсия, а в городе Обихиро температура обновила рекорд 127-летней давности - в полдень воздух прогрелся до 38,8 градуса.

По словам синоптиков, жара наступила через теплые ветры и очень яркий солнечный свет, которому не мешали облака.

При этом в Токио столбик термометра показывал более 32 градусов, а в соседней префектуре Сайтама воздух прогрелся до 35,8 градуса.

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