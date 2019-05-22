В Аллее Героев Небесной сотни могут забрать статус исторического памятника

Аллея Героев Небесной сотни может потерять статус памятника. Фото: Корреспондент

Аллея Героев Небесной Сотни в Киеве может потерять охранный статус памятника, если там начнут новое строительство.

"Строить мемориал на месте исторического памятника - это уничтожать саму достопримечательность. Уничтожение памятника приводит к исключению памятника из реестра. Мемориал не будет достопримечательностью. Не будет закона, который его защищает от уничтожения", - заявил представитель музейного совета при министерстве культуры Евгений Дмитрук, передает Громадське.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные разбили гранитные плиты с именами павших на войне крымских татар

18 мая на улице Институтской со стороны Крещатика активисты разбили забор, ограждал часть улицы, где должен быть строительную площадку будущего Музея Революции достоинства.