В аэропорту Одессы отменили международные авиарейсы

Туман в Одессе блокировал работу аэропорта. Фото: Одесская жизнь

В Международном аэропорту "Одесса" отменили ряд международных рейсов.

Такое решение было принято из-за густого тумана, сообщает пресс служба аэропорта.

В частности, утром 14 декабря отменили пять авиарейсов - из Стамбула (Турция), Шарм-эль-Шейха (Египет), Познани и два из Катовице (Польша). А на вылет отменили рейсы из Одессы в Катовице и Стамбул.

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Днем работа аэропорта стабилизировалась, но уже вечером город снова накрыл туман. В результате в 20:45 самолет авиакомпании Turkish airlines не смог приземлиться, и соответственно пассажиры не смогли вылететь этим самолетом в Стамбул.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни - 15 и 16 декабря - в Украине ожидается существенное ухудшение погоды, в частности, пойдет снег с дождем.