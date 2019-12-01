В аэропорту Берлина "застряли" полсотни украинцев

В Берлине застряли украинцы. Фото: Униан

В Берлине из аэропорта Шенефельд не смогли вылететь 49 граждан Украины по маршрутам Берлин-Киев авиакомпании Ryanair, а также Берлин-Киев и Берлин-Львов авиакомпании Wizzair из-за больших очередей на паспортном контроле.

"Вопрос в пользу украинских граждан удалось оперативно решить благодаря слаженным действиям сотрудников консульского отдела посольства Украины в ФРГ с полицией и сотрудниками аэропорта", – сообщает посольство Украина в Германии в Facebook

Дипломаты посоветовали гражданам Украины во избежание подобных случаев в будущем прибывать в аэропорт с большим запасом времени, поскольку меры безопасности при проверке ручной клади требуют тщательной проверки.

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Украинцы не попали на рейсы, несмотря на то, что приехали за два часа до вылета.

Несколько рейсов вылетели без части пассажиров, которые приобрели билеты. При этом речь идет не только о гражданах Украины и не только о рейсах в Украину.

"Авиакомпании приняли решение не ждать пассажиров, поскольку это грозит им большими штрафами, лоукостеры должны четко соблюдать график. В случае нарушения этого требования авиакомпаниям могут вообще запретить полеты с этого аэропорта", – говорится в сообщении.

Вчера в аэропорту "Борисполь" у пассажира нашли гранату.