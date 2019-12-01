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воскресенье, 01 декабря 2019 22:10

В аэропорту Берлина "застряли" полсотни украинцев

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В аэропорту Берлина &quot;застряли&quot; полсотни украинцев
В Берлине застряли украинцы. Фото: Униан

В Берлине из аэропорта Шенефельд не смогли вылететь 49 граждан Украины по маршрутам Берлин-Киев авиакомпании Ryanair, а также Берлин-Киев и Берлин-Львов авиакомпании Wizzair из-за больших очередей на паспортном контроле.

"Вопрос в пользу украинских граждан удалось оперативно решить благодаря слаженным действиям сотрудников консульского отдела посольства Украины в ФРГ с полицией и сотрудниками аэропорта", – сообщает посольство Украина в Германии в Facebook

Дипломаты посоветовали гражданам Украины во избежание подобных случаев в будущем прибывать в аэропорт с большим запасом времени, поскольку меры безопасности при проверке ручной клади требуют тщательной проверки.

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Украинцы не попали на рейсы, несмотря на то, что приехали за два часа до вылета.

Несколько рейсов вылетели без части пассажиров, которые приобрели билеты. При этом речь идет не только о гражданах Украины и не только о рейсах в Украину.

"Авиакомпании приняли решение не ждать пассажиров, поскольку это грозит им большими штрафами, лоукостеры должны четко соблюдать график. В случае нарушения этого требования авиакомпаниям могут вообще запретить полеты с этого аэропорта", – говорится в сообщении.

Вчера в аэропорту "Борисполь" у пассажира нашли гранату.

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Дата
01
декабря

90,32% граждан высказались за независимость Украины.

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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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