В 21 военного завершается срок изоляции из Сovid-19

В ВСУ обнаружили 10 новых больных Сovid-19. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 10 новых случаев заболевания Covid-19.

По состоянию на 10 часов субботы 18 июля, в ВСУ острой респираторной болезни Covid-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет 129 человек, сообщили в пресс-служб командования Медицинских сил Украины.

Четырех инфицированных военнослужащих госпитализированы в больничные учреждения. В частности, одного - в Национальный военно-медицинского клинического центра "ГВКГ", и еще трех - в Военно-медицинского клинического центра Западного региона. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 6 человек: Во Львовской области - 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ, в Киевской области - 1 работник ВСУ, в Житомирской области - 1 госслужащий. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них диагностировали легкое течение заболевания.

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"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встреч с близкими людьми, друзьями и родными, не входящих в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. НЕ подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами ", - отмечают военные медики.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 514 человек, зарегистрировали 5 летальных случаев. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 298 человек. Из них в течение ближайших трех суток завершается изоляция для 21 человека.

Количество больных Covid-19 снизилась за прошедшие сутки в 8 областях Украины. По состоянию на утро субботы 18 июля в Украине выявлено 847 новых случаев Covid-19, 756 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 больной умер. .