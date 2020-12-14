В 2020 году из Украины выехали вдвое больше граждан, чем вернулись - Госмиграционная служба

Основные страны, в которых на постоянное проживание выезжали украинцы этого года - Соединенные Штаты Америки (738 человек), Литва (546 человек), Россия (414 человека). Фото: pixabay

3259 граждан Украины за 10 месяцев 2020 года оформили документы для выезда за границу на постоянное жительство.

В Украине за этот период на постоянное жительство вернулись 1235 граждан, сообщили в Государственной миграционной службе, передает "Радіо Свобода".

Основные страны, в которых на постоянное проживание выезжали украинцы этого года - Соединенные Штаты Америки - 738 человек, Литва - 546 человек, Россия - 414 человека.

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В 2019 году территориальные органы ДМС оформили документы для выезда за границу на постоянное место жительства 11311 гражданам Украины, а в 1996 граждан вернулось на постоянное проживание в Украине. Самыми популярными направлениями для выезда за границу на постоянное место жительства были в 2019 году Соединенные Штаты Америки - 5842 человека, Германия - 1052 человека, Россия - 885 человек.

Во время оформления соответствующих документов не предвидится указания цели выезда.

После победы на выборах президента Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что хочет вернуть в Украину тех граждан, которые работают за рубежом. Он также призвал украинцев с гражданством других стран возвращаться на родину.

В прошлом году в Польше украинцы приобрели 3,2 тыс. квартир. Это на 40% больше всей недвижимости, которую купили иностранцы 2019 года, сообщает tsn.ua. В прошлом году среди заграничной недвижимости больше всего украинцы инвестировали в польскую.