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вторник, 18 мая 2021 02:20

Уволили преподавателя, который назвал украинский язык "псячим"

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Уволили преподавателя, который назвал украинский язык &quot;псячим&quot;
Уволили преподавателя, который не оценил украинский язык. Фото: akzent.zp.ua

С Черноморского колледжа Одесского национального морского университета уволили преподавателя Александра Макаренко, который назвал украинский язык "псячим".

Макаренко уволен после скандала, разразившегося в социальных сетях, сообщил один из местных Интернет-ресурсов.

Макаренко в Facebook вступил в дискуссию по поводу изменений, коснувшихся украинского языка. В частности, он написал, что используемый сейчас государственный язык является суржиков, изобилующим русизмами, и назвал его "псячей мовой".

При этом он отмечает, что украинский язык знает, также как русский и белорусский, который использовал в своих комментариях во время полемики.

" Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларуску альбо па-руску… Гэта адпаведны візыт! І не ганбіць псячым суржикам беларуску мову яку вы ня ведаете", - написал Макаренко.

Наталья Серооченко, на странице которой в Facebook проходил обмен мнениями, заявила, что Макаренко не может привить интерес и любовь к белорусскому языку, и выразила недоумение по поводу того, каким образом он может преподавать в государственном заведении с таким воззрением.

Преподаватель, в свою очередь, отметил, что считает такой украинский – языком фашистов.

"Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова - мова окупантаў та фашыстаў", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На курсах для госслужащих произошел языковой конфликт

В кафе Coffee Bar №13 в Николаеве произошел конфликт из-за обслуживания посетителя на украинском языке. Бариста позвонила в слезах и сообщила, что муж устроил скандал, потому что она говорила на украинском.

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