Уволили четырех начальников областных главков полиции

В руководстве Нацполиции приняли решение об увольнении руководителей четырех областных главков полиции.

Решение приняли согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины, которое состоялось в пятницу 23 августа, сообщает сайт Нацполиции.

Бывший руководитель Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа назначен начальником Департамента обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины.

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Бывший начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко назначен в центральный аппарат НПУ.

Сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками ГУ в Запорожской и Закарпатской областях.

Зеленский заявил, что задачей нового правительства будет проведение аудита жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых. Так президент отреагировал на трагедию в Дрогобыче.