Уволили четырех начальников областных главков полиции

В руководстве Нацполиции приняли решение об увольнении руководителей четырех областных главков полиции.
Решение приняли согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины, которое состоялось в пятницу 23 августа, сообщает сайт Нацполиции.
Бывший руководитель Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа назначен начальником Департамента обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
Бывший начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко назначен в центральный аппарат НПУ.
Сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками ГУ в Запорожской и Закарпатской областях.
Зеленский заявил, что задачей нового правительства будет проведение аудита жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых. Так президент отреагировал на трагедию в Дрогобыче.
Комментарии