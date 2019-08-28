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среда, 28 августа 2019 22:40

Уволили четырех начальников областных главков полиции

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Уволили четырех начальников областных главков полиции
Двух руководителей направили на новое место службы. Фото: "Цензор"

В руководстве Нацполиции приняли решение об увольнении руководителей четырех областных главков полиции.

Решение приняли согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины, которое состоялось в пятницу 23 августа, сообщает сайт Нацполиции.

Бывший руководитель Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа назначен начальником Департамента обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины.

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Бывший начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко назначен в центральный аппарат НПУ.

Сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками ГУ в Запорожской и Закарпатской областях.

Зеленский заявил, что задачей нового правительства будет проведение аудита жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых. Так президент отреагировал на трагедию в Дрогобыче.

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Дата
28
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