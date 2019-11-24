"Утро. Мы. Спорт" - Зеленский выложил фото с тренировки

Президент Украины Владимир Зеленский утром в воскресенье опубликовал фото из спортзала.
"Утро. Мы. Спорт. Здоровье! Всем хорошего монинга!" - написал Зеленский в Instagram.
Зеленский сфотографировался на орудии для жима лежа.
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На фото, вероятно, попал тренер Зеленского.
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Президент Владимир Зеленский во время инвестфорума в Мариуполе встретился с представителями местного бизнеса и попробовал местную продукцию. Главу государства угощали халвой, йогуртом и кефиром.
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