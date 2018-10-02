Установили самый большой железный герб Украины

Герб установили на горе возле села. Фото: "Первый городской"

В Николаевской объединенной общине Петропавловского района установили самый большой железный герб в Украине.

Он имеет размеры более 4,5 м на 3,5 м, сообщает портал "Первый городской".

Самый большой герб создала команда мастеров Петропавловского района. Над ним работали в течение недели. Железную фигуру установили на Герцевой горе возле села Петриковка, рядом с 15-ти метровым флагштоком с флагом Украины.

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Герб зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины.

Выставку "Символ твоей свободы. 100 лет Государственного герба Украины" открыли в Киеве у здания Главпочтамта на Крещатике. Что значит трезубец - до сих пор неизвестно.