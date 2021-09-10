Услуги на портале "Дія" будут недоступны: что произошло

Приложение "Дія" продолжит работать в штатном режиме. Фото: Gazeta.ua

Портал государственных услуг "Дія" не будет работать около суток.

В связи с установкой обновлений проведут технические работы, сообщает "Дія" в Facebook. Все заработает после 2:00 в субботу, 11 сентября.

"В "Дії" будут обновлять адресные справочники, поэтому нельзя будет воспользоваться услугами на портале. Цель обновлений – безошибочное отображение принадлежности населенных пунктов к общин. Мы будем работать в турборежиме, чтобы возобновить услуги как можно быстрее", - говорится в сообщении.

В то же время обновления происходят только на портале. Приложение "Дія" продолжит работать в штатном режиме.

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3 июня президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Хмельницком заявил, что ряд стран уже заказывают у Украины концепт единого портала госуслуг "Дія". Бренд и концепцию портала и приложения "Дія" представили в Киеве 27 сентября 2019-го. В первой версии были доступны 33 онлайн-услуги и ряд электронных документов. В октябре 2020 года Минцифры презентовало обновленное приложение "Дія 2.0" и запустило ряд новых административных услуг на портале.