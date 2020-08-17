Ющенко заставил чиновников снять галстуки

17 августа 2005 года тогдашний президент Украины Виктор Ющенко заставил всех чиновников на Сорочинской ярмарке снять галстуки. Сам был одет в просторную белую рубашку и белые брюки свободного кроя.

"На пути в Сорочинцы я думал, почему и сегодня, и 300 лет назад отовсюду, в том числе и из моей родной Сумщины люди едут именно на Сорочинскую ярмарку. Поторговать? Очевидно, да. Ведь Сорочинцы по праву начали славу оживленного торгового центра. Однако ведет сюда, кроме всего и другое - желание увидеть уникальную национальную традицию, самоидентифицироваться как украинец. Сорочинская ярмарка это дает. И это особенно важно сейчас, когда унитарный мир приучает ко многим удобствам, но сама жизнь нивелирует. Я вот смотрю, местные власти - все в галстуках. А органичнее было бы сейчас быть в наряде, как у дедов-прадедов. Мы же не на политичном собрании", - сказал Ющенко, стоя посреди Жабокрицкого площади.

Первым снял галстук тогдашний председатель Полтавской облгосадминистрации Степан Бульба. Впоследствии это сделали остальные официальные лица.

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Ющенко же процитировал отрывок из "Сорочинской ярмарки" Николая Гоголя и направился осматривать товар продавцов. Приобрел себе посуду, керамические фигурки и игрушки для детей. Однако расстроился, что не смог найти вышиванку, о которой мечтал.

Тогда в ярмарке приняли участие 212 промышленных предприятий. 80% из них - полтавские. Движение в торговых рядах напоминал огромные автомобильные пробки. Трудно было найти свободное место и в колоритных кабаках, стилизованных под старину. Но наибольший ажиотаж царил в городе мастеров, где традиционно пользуются спросом изделия опишнянских гончаров.

Продолжался ярмарка 5 дней, до 21 августа.

Фото: kraina-ua.com

Ярмарка на Полтавщине проводили ежегодно в конце августа. Однако в 2020-м его отменили, чтобы избежать массового скопления людей и быстрого распространения коронавируса.