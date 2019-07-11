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четверг, 11 июля 2019 12:29

Уровень оптимизма украинцев-самый большой за последние 8 лет

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В течение 6-10 июля социологи опросили 2000 украинцев от 18 лет и старше. Треть украинцев считают, что страна движется в правильном направлении.

35% украинцев считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 39% – в неправильном, 26% – не определились по этому вопросу, - сообщают на сайте социологической группы "Рейтинг".

Автор: ratinggroup.ua
  Социологический опрос украинцев
Социологический опрос украинцев
Автор: ratinggroup.ua
  Социологический опрос украинцев
Социологический опрос украинцев

Лучше всего оценивают направление развития страны на Западе, хуже всего – на Востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели "Слуги народа".

Уровень положительного оценивания движения страны начал расти с апреля. За 8 лет подобный уровень оптимизма наблюдался в апреле 2014-го – 34%.

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Партии "Слуга народа", "оппозиционная платформа-за жизнь", "европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" проходят в парламент. Такие данные социологического опроса группы "Рейтинг", которое проводилось по заказу Международного республиканского института.
"Слуга народа" продолжает держать лидерство. Партию готовы поддержать 50% из тех, кто определился и намерен голосовать. За "Оппозиционную платформу" готовы проголосовать 12% опрошенных, за "Голос" Святослава Вакарчука — 8%, "Европейскую солидарность" — 7%, "Родину" — 6% респондентов.

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11
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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