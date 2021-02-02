Уровень бедности украинцев вырос до 50%

Бедных людей в Украине почти половина. Фото: 112 канал

По данным многих международных организаций, уровень бедности в Украине вырос до 50%,

За чертой находится около 19 миллионов украинцев, сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк во время заседания Согласительного совета.

По ее словам, парламент должен поставить перед правительством задачу по разработке новой стратегии преодоления бедности.

В соответствии с целями ООН Украина обязалась сократить уровень бедности к 2030 году в четыре раза, ликвидировав крайний уровень бедности.

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Напомним, в 1-м полугодии 2020 года уровень бедности украинцев составлял 51%.