Юрист рассказала, законно ли запрещать непривитым детям посещать садики

Верховный Суд Украины запретил ребенку без необходимых прививок посещать дошкольное учебное заведение Фото: informator.news

Верховный Суд Украины запретил ребенку без необходимых прививок посещать дошкольное учебное заведение. Об этом сказано в решении от 17 апреля 2019 года.

В вердикте говорится, что индивидуальный интерес матери,которая решила отказаться от прививки, не может быть выше общих интересов других родителей и их детей, которые рискуют заразиться от ребенка.

Доктор юридических наук Ирина Сенюта рассказала Gazeta.ua что это означает на практике.

Проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки - это обязанность

Тематика вакцинации неоднократно подвергалась оценке суда, в том числе Европейского суда по правам человека. В Украине эта проблема обусловлена ​​нечеткостью правовой природы вакцинации. С одной стороны проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки - это обязанность. Она предусмотрена ст. 10 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении". С другой - право. Ведь в ст. 284 Гражданского кодекса Украины предусмотрено право на медицинскую помощь, составной частью которого является вакцинопрофилактика.

Теперь при рассмотрении дел в сфере вакцинации, учтут выводы Верховного суда

В Украине принято два решения Верховным Судом в 2018-2019 годах по вакцинации. В спорных вопросах суды различных инстанций учитывают решения, изложенные в постановлениях Верховного Суда. В следующий раз при рассмотрении дел в сфере вакцинации, учтут его выводы.

В ст. 9 Закона Украины "О дошкольном образовании" предусмотрено, что граждане Украины, независимо от в том числе состояния здоровья, имеют равные права на получение дошкольного образования в садах, а также в семье.

Дошкольное образование является обязательной составляющей системы непрерывного образования в Украине

Дошкольное образование является обязательной составляющей системы непрерывного образования в Украине. Это предусмотрено законом Украины "О дошкольном образовании". Ребенку не может быть отказано в приеме в сад из-за отсутствия прививок. Однако право ребенка на посещение учебного заведения в отдельных случаях может быть ограничено.

Согласно закону "О защите населения от инфекционных болезней", детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается. Именно посещение, а не зачисление в дошкольное учреждение. Если профилактические прививки детям проведено с нарушением установленных сроков в связи с медицинскими противопоказаниями, при благополучной эпидемической ситуации по решению консилиума соответствующих врачей они могут быть приняты в соответствующее детское учреждение и посещать его.

Детям, не которые не получили профилактических прививок, посещение детских учреждений не разрешается. Именно посещение, а не зачисление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Родители не верят, что именно их ребенок может заболеть" - эксперт о вакцинации в Украине

Вопрос о посещении сада непривитыми детьми решается врачебно-консультативной комиссией. С посещением школ, процедура такая же, но с привлечением эпидемиолога. Верховный Суд вспоминает в постановлении о неблагополучной эпидемической ситуации. Это когда уровень заболевания людей инфекционными болезнями превышает средние многолетние показатели. Регистрируются вспышки инфекционных болезней. Такая эпидситуация должна быть зафиксирована в совместном приказе департамента здравоохранения областной государственной администрации и областного лабораторного центра МОЗ Украины.

Прививки должны быть проведены медицинскими работниками, имеющими соответствующую квалификацию и разрешения, после медицинского осмотра ребенка. Должно быть согласие родителей.

Прививки должны быть проведены медицинскими работниками, имеющими соответствующую квалификацию и разрешения, после медицинского осмотра ребенка

Верховный Суд постановлением от 17.04.2019 г.. Установил правомерность действий конкретного дошкольного учреждения. Родителям в подобных ситуациях следует подавать отдельный документ - медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии.Следует неукоснительно соблюдать нормативные процедуры родителям, которые несут ответственность перед обществом за детей. Так и образовательным учреждениям, к компетенции которых относится право ограничивать право путем временного запрета посещения ребенку учебного заведения.

Отныне детские сады будут иметь законное основание отказывать в приеме непривитым детям. Об этом Gazeta.ua рассказал адвокат Антон Зубков.