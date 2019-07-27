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Юрист назвал незаконными обыски в Окружном админсуде Киева

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Юрист назвал незаконными обыски в Окружном админсуде Киева
Фото: ТСН

Проведение детективами Национального антикоррупционного бюро и сотрудниками Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры обысков в помещении Окружного административного суда Киева незаконно. Об этом на своей странице в Facebook сообщил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Судя по обнародованному определению на проведение обыска, оно выдано судьей Деснянского районного суда Чернигова Самус Л.В. по уголовному делу 2014 года и касается дел по искам только Штульмана к членам ВККСУ, где третьим лицом является Высшая квалификационная комиссия судей Украины, открытых в 2019 году, сообщают "Українські новини".

Удивительное совпадение. Горбатюк и НАБУ имеют экстраординарные способности предсказывать будущее. И предсказать в 2014 году, что в 2019 будут поданы такие иски именно Штульманом. Вот это уровень", – написал он.

При этом Кравец подчеркнул, что ОАСК рассматривает еще несколько подобных дел. "Что же заинтересовало НАБУ в этом деле? Может ВСП все-таки начнет быстро реагировать на вмешательство в работу суда?" – отметил он.

По данным юриста, полный текст определения будет оглашен только 30 июля.

"Интересно прошла ли судья, разрешившая обыск, квалифоценивание и когда? Она даже забыла указать, кому поручено проведение обыска. Все что сейчас проводят Шмитьковцы в Окружном административном суде Киева заведомо незаконно", – подчеркнул он.

"В связи с подобным развитием событий, на мой взгляд, члены ВККСУ не могут занимать свои должности. Они проявили прямое неуважение к закону и попытку с помощью сотрудников "правоохранительных" органов повлиять на суд", – подытожил Кравец.

Напомним, 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с Управлением специальных расследований ГПУ провели обыски в помещении Окружного административного суда Киева.

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