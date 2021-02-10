Ураганы, ливни и огонь - какие погодние катаклизмы переживала Украина последние 10 лет

Ежегодно в Украине учащаются погодные катаклизмы. Зимы то необычно теплые, то очень морозные и снежные. Осенью и летом нас заливает дождями с градом или аномальная жара сжигает урожаи. В последние годы не редкостью становятся смерчи.

Gazeta.ua подготовила подборку невзгод, которые случались в Украине за последние 10 лет.

Ураган 2011-го

Летом 2011 года Украина пережила мощные дожди и ураганные ветры.

Из-за непогоды в июле в Одесской области без света остались более 100 населенных пунктов, движение на большинстве дорог было парализовано.

Ураганы частично остался без электроэнергии Мариуполь, в Донецке подтопило многоквартирные дома.

Автор: tyzhden.ua Украинские города подтопило дождями

Ливни подтопили Черкассы. В отдельных местах уровень воды достигал полуметра. В некоторых микрорайонах не открыли магазины, транспорт остановился.

Также подтопило Кременчуг. Дождями залило внутриквартальные дороги, из-за чего люди не могли добраться до своих домов.

От дождей летом 2011 пострадал Харьков. Вода залила улицы и станции метро.

Шторм 2012-го

В начале декабря 2012 года в Одессе из-за шторма море вышло из берегов и затопило побережья. Северо-восточный ветер со скоростью до 40 м/с поднимал волны в 5-12 баллов. Ураганный ветер обесточил 36 населенных пунктов в 10 районах Одесской области.

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В январе-феврале штормы и аномальные холода продолжались. Шторм уничтожил набережную в Ялте и повредил набережную в Евпатории. Замерзло Азовское море, из-за чего более 20 судов оказались в ледяном плену.

Весенний снегопад 2013-го

15 марта 2013 года рекордные снегопады заблокировали движение в западных областях Украины. Больше всего досталось Тернополю, Ужгороду, Ивано-Франковску, Львову, Ровно и Луцку.

Фото: kyiv.depo.ua

22 марта непогода накрыла Киев. За сутки выпало 50 мм осадков (при месячной нормы в 47мм). Из-за мощного снегопада в городе образовались многокилометровые пробки. 2 микрорайона столицы остались без света. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. К ликвидации последствий непогоды привлекли военную технику. Ограничили движение грузовиков в городе. На трассе Киев-Житомир образовалась пробка длиной в 70 км.

В Украине же из-за снегопадов без электроэнергии остались более 600 населенных пунктов, в более чем 500 населенных пунктов практически невозможно было добраться. Поезда задерживались на 10 ч.

Землетрясения 2016-го

В том году украинцы ощутили на себе отголоски землетрясений в Карпатах Румынии. 1-й зафиксировали 24 сентября. Землетрясение произошло после 2:00. Украинцы почувствовали его почти во всех регионах, но больше всего в Одесской области. Там толчки достигли 4 баллов. 2-й произошел 28 декабря, около 0:00. Больше снова задело южные районы Одесской области - Измаил, Рени, Болград, Одессу. Силу толчков оценили в 3 балла по шкале.

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Серьезных последствий землетрясений в Украине не зафиксировали, но украинцы испугались, поскольку не сразу поняли причину сильной вибрации в домах.

Смерчи в 2017-2018 годах

Летом 2017 года ураган пронесся центральной и восточной Украины. Без света остались более 300 населенных пунктов в 8 областях. А в Кривой Роге торнадо за считанные минуты прошелся 20 улицам города. Ураган срывал крыши, вырывал с корнем деревья и крушил электроопоры.

Через год в Украине снова пронеслось несколько смерчей. Один возник в Черном море у побережья Одесской области. Огромный водяной вихрь кружил неподалеку туристов, однако никто не пострадал. В то время очевидцы сняли смерч над озерами на окраине Киева. К бурь добавились ливни, аномальные грозы с градом в западных и частично в центральных регионах, метели в Карпатах и ​​засуха на юге, которая уничтожила добрую часть урожаев.

Однако наиболее мощный смерч увидели жители Кропивницкого в октябре 2020 года. Буря разрушила более 200 жилых домов. Тысячи людей остались без газа и электричества.

Пожары 2020-го

Пожары вспыхнули 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения. Пламя на 20 тыс. га леса не могли полностью погасить до мая. Огонь уничтожил 12 заброшенных деревень, охватил окраину Припяти. От пожара погибли и пострадали сотни животных.

Причиной называют поджог травы. Из-за бесснежной зимы в лесах и на полях было полно сухостоя, а сильные ветры раздували огонь на большие площади.

Так же горела Житомирщина. Пламя от пожаров уничтожило не менее 4 тыс. га леса. Огонь разрушил более 80 домов местных жителей. А село Личманы вообще выгорело дотла.

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По данным спасателей, в целом с начала 2020 году в Украине во время пожаров погибли 742 человека.

Большое наводнение 2020-го

Пожарами в том году не обошлось. В июне западные регионы Украины тонули в наводнениях. Затяжные грозовые дожди увеличили уровень воды в местных реках Днестр, Прут, Черемош, Быстрица, которая полилась через край, затапливая все на пути.

Больше всего пострадала Ивано-Франковская область, там вода разрушила мосты и дороги, без связи с внешним миром остались несколько десятков горных сел. 3 человека погибли, один пропал без вести, сотни эвакуировались из затопленных домов.

Пик паводка пришелся на 23-27 июня, его считают крупнейшим в истории Западной Украины за последние 60 лет. Общие убытки от наводнения оценили в сумму 3-4 млрд грн.

8 февраля прирост снега в Киеве составил 15 см. Общая высота - 20 см. Это так же, как и в первый день снегопада в марте 2013 года. Но тогда это был самый большой снегопад за последние 10 лет, который не останавливался 2 дня. Учитывая прогноз погоды до конца недели, снегопад, продолжающийся сейчас, имеет все шансы побить этот рекорд.