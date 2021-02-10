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среда, 10 февраля 2021 18:43

Ураганы, ливни и огонь - какие погодние катаклизмы переживала Украина последние 10 лет
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Ежегодно в Украине учащаются погодные катаклизмы. Зимы то необычно теплые, то очень морозные и снежные. Осенью и летом нас заливает дождями с градом или аномальная жара сжигает урожаи. В последние годы не редкостью становятся смерчи.

Gazeta.ua подготовила подборку невзгод, которые случались в Украине за последние 10 лет.

Ураган 2011-го

Летом 2011 года Украина пережила мощные дожди и ураганные ветры.

Из-за непогоды в июле в Одесской области без света остались более 100 населенных пунктов, движение на большинстве дорог было парализовано.

Ураганы частично остался без электроэнергии Мариуполь, в Донецке подтопило многоквартирные дома.

Автор: tyzhden.ua
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Ливни подтопили Черкассы. В отдельных местах уровень воды достигал полуметра. В некоторых микрорайонах не открыли магазины, транспорт остановился.

Также подтопило Кременчуг. Дождями залило внутриквартальные дороги, из-за чего люди не могли добраться до своих домов.

От дождей летом 2011 пострадал Харьков. Вода залила улицы и станции метро.

Шторм 2012-го

В начале декабря 2012 года в Одессе из-за шторма море вышло из берегов и затопило побережья. Северо-восточный ветер со скоростью до 40 м/с поднимал волны в 5-12 баллов. Ураганный ветер обесточил 36 населенных пунктов в 10 районах Одесской области.

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В январе-феврале штормы и аномальные холода продолжались. Шторм уничтожил набережную в Ялте и повредил набережную в Евпатории. Замерзло Азовское море, из-за чего более 20 судов оказались в ледяном плену.

Весенний снегопад 2013-го

15 марта 2013 года рекордные снегопады заблокировали движение в западных областях Украины. Больше всего досталось Тернополю, Ужгороду, Ивано-Франковску, Львову, Ровно и Луцку.

Украина засыпало снегом. Больше всего досталось Киеву
Фото: kyiv.depo.ua
Украина засыпало снегом. Больше всего досталось Киеву
Украина засыпало снегом. Больше всего досталось Киеву
Украина засыпало снегом. Больше всего досталось Киеву
Украина засыпало снегом. Больше всего досталось Киеву

22 марта непогода накрыла Киев. За сутки выпало 50 мм осадков (при месячной нормы в 47мм). Из-за мощного снегопада в городе образовались многокилометровые пробки. 2 микрорайона столицы остались без света. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. К ликвидации последствий непогоды привлекли военную технику. Ограничили движение грузовиков в городе. На трассе Киев-Житомир образовалась пробка длиной в 70 км.

В Украине же из-за снегопадов без электроэнергии остались более 600 населенных пунктов, в более чем 500 населенных пунктов практически невозможно было добраться. Поезда задерживались на 10 ч.

Землетрясения 2016-го

В том году украинцы ощутили на себе отголоски землетрясений в Карпатах Румынии. 1-й зафиксировали 24 сентября. Землетрясение произошло после 2:00. Украинцы почувствовали его почти во всех регионах, но больше всего в Одесской области. Там толчки достигли 4 баллов. 2-й произошел 28 декабря, около 0:00. Больше снова задело южные районы Одесской области - Измаил, Рени, Болград, Одессу. Силу толчков оценили в 3 балла по шкале.

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Серьезных последствий землетрясений в Украине не зафиксировали, но украинцы испугались, поскольку не сразу поняли причину сильной вибрации в домах.

Смерчи в 2017-2018 годах

Летом 2017 года ураган пронесся центральной и восточной Украины. Без света остались более 300 населенных пунктов в 8 областях. А в Кривой Роге торнадо за считанные минуты прошелся 20 улицам города. Ураган срывал крыши, вырывал с корнем деревья и крушил электроопоры.

Через год в Украине снова пронеслось несколько смерчей. Один возник в Черном море у побережья Одесской области. Огромный водяной вихрь кружил неподалеку туристов, однако никто не пострадал. В то время очевидцы сняли смерч над озерами на окраине Киева. К бурь добавились ливни, аномальные грозы с градом в западных и частично в центральных регионах, метели в Карпатах и ​​засуха на юге, которая уничтожила добрую часть урожаев.

Однако наиболее мощный смерч увидели жители Кропивницкого в октябре 2020 года. Буря разрушила более 200 жилых домов. Тысячи людей остались без газа и электричества.

Пожары 2020-го

Пожары вспыхнули 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения. Пламя на 20 тыс. га леса не могли полностью погасить до мая. Огонь уничтожил 12 заброшенных деревень, охватил окраину Припяти. От пожара погибли и пострадали сотни животных.

Причиной называют поджог травы. Из-за бесснежной зимы в лесах и на полях было полно сухостоя, а сильные ветры раздували огонь на большие площади.

Так же горела Житомирщина. Пламя от пожаров уничтожило не менее 4 тыс. га леса. Огонь разрушил более 80 домов местных жителей. А село Личманы вообще выгорело дотла.

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По данным спасателей, в целом с начала 2020 году в Украине во время пожаров погибли 742 человека.

Большое наводнение 2020-го

Пожарами в том году не обошлось. В июне западные регионы Украины тонули в наводнениях. Затяжные грозовые дожди увеличили уровень воды в местных реках Днестр, Прут, Черемош, Быстрица, которая полилась через край, затапливая все на пути.

Больше всего пострадала Ивано-Франковская область, там вода разрушила мосты и дороги, без связи с внешним миром остались несколько десятков горных сел. 3 человека погибли, один пропал без вести, сотни эвакуировались из затопленных домов.

Пик паводка пришелся на 23-27 июня, его считают крупнейшим в истории Западной Украины за последние 60 лет. Общие убытки от наводнения оценили в сумму 3-4 млрд грн.

8 февраля прирост снега в Киеве составил 15 см. Общая высота - 20 см. Это так же, как и в первый день снегопада в марте 2013 года. Но тогда это был самый большой снегопад за последние 10 лет, который не останавливался 2 дня. Учитывая прогноз погоды до конца недели, снегопад, продолжающийся сейчас, имеет все шансы побить этот рекорд.

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