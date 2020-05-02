Upark фестиваль перенесли на 2021 год

Upark перенесли на 2021 год. Фото: 24 канал

Из-за пандемии коронавируса Covid-19 организаторы переносят на следующий год UPark Festival.

"К сожалению, ситуация, которая сложилась в Украине и мире просто не оставляет шансов на проведение летних фестивалей. Международное авиасообщение прекращено и, вероятно, ограничения на проведение массовых мероприятий в Украине будут действовать и летом", – написали организаторы в Facebook..

По их словам, команда делает все возможное, чтобы перенести всех анонсированных артистов на 2021 год. Точные даты выступлений сообщат позже.

Все приобретенные на этот год билеты остаются действительными на 2021. Также людям, которые купили ранее билеты, предложат специальные бонусы.

Если вы уже купили билеты, но не сможете посетить UPark Festival в следующем году, организаторы предлагают заполнить форму по ссылке. После стабилизации ситуации в Украине и мире организаторы рассмотрят все заявки о возврате билетов.

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UPark Festival - международный музыкальный фестиваль, который проходит в Киеве. Первый фестиваль состоялся 6 и 8 июля 2016 года.