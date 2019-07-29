"Уникальное явление" - эксперт о проценте партии Шария на выборах

Олег Саакян: за эти годы здоровый патриотизм стал неотъемлемой опцией любой политической силы. Фото: Тарас Подолян

С ВО "Свобода" на выборах произошла та же неприятность, что и с Ляшко. На поле политического троллинга появился более профессиональный игрок "Слуга народа" и отобрал избирателя.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Олег Саакян.

"У "Свободы" Порошенко забирал сторонников, присваивая их идеологические тезисы. С другой стороны за эти годы здоровый патриотизм стал неотъемлемой опцией любой политической силы, кроме пророссийских. С одной стороны избиратель "Свободы" и других националистических сил получил более сильного, четко артикулированного лидера, который через нагнетание страха реванша смог за своей спиной объединить всех напуганных. С другой стороны патриотизм и национализм уже перестали быть добродетелями, которые мобилизуют избирателя", - считает эксперт.

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По его словам, процент партии Шария - явление уникальное.

"Он просто начал грести по течению, но его лодка оказалась слишком маленькой. Однако смог перехватить часть запроса наказания, который оседлал Зеленский", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Олегом Саакяном читайте в журнале "Країна" от 1 августа.