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суббота, 25 сентября 2021 09:45

Умерла самая низкая мама Украины

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Умерла самая низкая мама Украины
В Червонограде умерла самая низкая мама Украины Мария Украинец. Фото: facebook.com/Уляна Флешки

В Червонограде Львовской области в ночь на 25 сентября умерла самая низкая мама в стране - 36-летняя Мария Украинец.

Женщина долгое время боролась с онкологией. О ее смерти в Facebook сообщила руководитель благотворительного фонда "Осуществить мечту" Ульяна Флишко.

"Марии Украинец больше с нами нет. Боже, прими ее душу к себе", - написала Флишко.

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Мария Украинец имела диагноз гипофизарный нанизм, то есть карликовость. Она родилась с нормальным весом - 3,6 кг. Но в подростковом возрасте перестала расти.

Женщина имела рост 96 см и вес 26 кг. В 2011 году она родила дочь Веронику. И стала самой низкой роженицей на территории страны. Новорожденная была вдвое меньше своей мамы.

Муж Марии был ростом 1,87 м. Он погиб несколько лет назад, пишет Zaxid.net. Его избили на улице.

В Виннице умерла Ирина Химич. Она страдала крайне редкой болезнью - прогерией - преждевременное старение.

Это был единственный ребенок в Украине с таким диагнозом. Девочке было 10 лет.

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сентября

Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности

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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
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