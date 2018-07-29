Умерла монахиня, которая помешала преступлению против Филарета

Монахиня Варвара умерла после продолжительной тяжелой болезни.

В воскресенье утром, 29 июля, скончалась игуменья Варвара, долголетний эконом Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Игуменья Варвара умерла на 91-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни, сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.

За полчаса до смерти, в связи с резким ухудшением самочувствия монахини, духовник протоиерей Иоанн Киевский прочитал над ней канон на исход души.

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Вечером 29 июля тело Варвары перенесут во Владимирский собор, где в течение ночи за ней будут совершаться заупокойные молитвы и читаться Псалтырь. В 9 часов утра 30 июля Патриарх Филарет возглавит заупокойную Божественную литургию и чин отпевания.

Погребение состоится на монашеском кладбище возле Свято-Николаевского храма в селе Мощун Киево-Святошинского района Киевской области.

Ранее в УПЦ КП сообщили, что заштатный епископ Севастиан готовился к совершению покушения на Патриарха Киевского Филарета. Вместе со своим сыном он пытался попасть в личные покои Филарета. Его остановила эконом Патриархии монахиня Варвара, на которую епископ Севастиан напал, направив ей в лицо слезоточивый газ из баллончика. После этого отец и сын скрылись с места происшествия.