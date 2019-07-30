Умер выдающийся украинский разведчик

Анатолий Баронин умер на 87-м году жизни. Фото: Служба внешней разведки Украины

29 июля на 87-м году жизни умер легендарный советско-украинский разведчик Анатолий Баронин.

В 1970-х годах он во время работы в Нигерии получил информацию о новой опасной болезни - лихорадке Эбола. Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью срочно были отправлены специальным рейсом "Аэрофлота" в СССР, рассказали в Службе внешней разведки Украины.

Баронин трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки. Немецкий журнал "Штерн" назвал его "выдающимся мастером шпионажа".

В 1991 году уволился в запас. Имел звание полковника.

После того, как Украина получила независимость много лет работал в Институте Службы внешней разведки Украины.

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Отмечен орденом Даниила Галицкого, почетным званием "Заслуженный работник образования Украины", самой ведомственной наградо1 СВРУ - "Почетный сотрудник Службы внешней разведки Украины".

22 июля во возрасте 73 лет скончался известный украинский юрист и политический деятель Виктор Мусияка. Был одним из авторов текста Конституции Украины.