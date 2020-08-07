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пятница, 07 августа 2020 20:22

Умер сын Виктора Павлика

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Умер сын Виктора Павлика
Павлик перенес 18 химиотерапии и курс лучевой терапии. Фото: Reuters

После длительной борьбы с онкологическим заболеванием ушел из жизни младший сын украинского певца Виктора Павлика Павел.

21-летний парень имел саркому, то есть рак костей. Об этом 7 августа сообщила мать мальчика Лора Созаева в Facebook.

"Забрал Господь моего ангела!" - написала она, обнародовав архивное видео с маленьким Павлом.

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О болезни парня стало известно в 2018 году. Он перенес 18 химиотерапии и курс лучевой терапии, однако в июне он написал пост в Facebook, которым сообщил, что отказывается от лечения и благодарит всех, кто поддерживал его.

Павел Павлик учился в Академии Службы безопасности Украины и дважды участвовал в военном параде на День Независимости.

Сын музыканта Виктора Павлика 21-летний Павел решил прекратить лечение от рака костей. Остановить прогрессирование болезни не удалось. Она продолжает поражать организм парня.

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07
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