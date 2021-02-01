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понедельник, 01 февраля 2021 23:28

Умер известный украинский режиссер

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Умер известный украинский режиссер
Умер Сергей Проскурня. Фото: Сегодня

В возрасте 63 лет скончался известный украинский режиссер Сергей Проскурня.

Причины смерти пока неизвестны, в Facebook написал экс-министр культуры Евгений Нищук.

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Был соавтором ряда значительных художественных проектов, организовывал и продюсировал концерты, спектакли, фестивали, в том числе и первую "Красную руту". Поставил спектакли "Крайслер Империал" во Львовской опере во время фестиваля "Вывих", "Грандов искусства во Львовской опере" и другие.

Был художественным руководителем Одесского театра оперы и балета. После этого (с 2009) возглавлял театр в Черкассах. В 2013-2014 годах воплотил масштабный кинопроект "Наш Шевченко" (часть сюжетов снимал на Евромайдане). Разработал концепцию выставки "Шевченкомания"

Является лауреатом премий Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" (2001) и имени Сергея Данченко (2017).

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