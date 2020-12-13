Умер известный украинский композитор

Умер выдающийся композитор и автор песен Зиброва и Повалий. Фото: Facebook

В возрасте 65 лет умер известный композитор и автор песен Александр Жилинский.

Об этом сообщил на своей личной странице в Facebook народный артист Украины и друг композитора Юрий Квеленков.

"Прощай дорогой. Мы созванивались пару лет назад и хотели возродить" Веселад ". Он сказал, что дважды в одну реку не войдешь .... так появился конкурс" StarTime ". А последний раз, он звонил мне пару месяцев назад. хотел встретиться. Мори пришли на землю. Все признаки конца, описанного в Книге Откровений ", - написал Квеленков.

Александр Жилинский родился в 1955 году. Окончил несколько известных на всю страну музыкальных вузов. Жилинский автор симфонической и камерной музыки, ораторий, мюзиклов, музыки к телевизионным и театральных постановок, кинофильмов. По-настоящему популярным стал благодаря песням, которые выполняли знаменитые артисты, среди которых Николай Караченцов, Валентина Толкунова, Таисия Повалий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умерла главный редактор журнала "Натали"

По его песням снят более 20 видеоклипов. Композиции Жилинского известны далеко за пределами Украины. Еще на аудиокассетах и ​​дисках они "разлетались" по всему миру.

Жилинский известный песнями "Веселада", "Мамина сказка", "Всего лишь миг", "Ирина", "Я желаю Вам добра", "Воспоминания и мечты", "Бархатцы", "Ландыши белые".

Умер известный украинский этнолог, философ, культуролог и поэт Роман Кись. Он был старшим научным сотрудником института народоведения Национальной академии наук Украины.