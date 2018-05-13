Умер 37-летний судья Бобровник. Журналистка назвала причину

Судья Бобровник умер от сердечного приступа. Фото: УНИАН

Судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник умер.

Информацию об этом УП подтвердили в пресс-службе Соломенского суда.

Бобровнику было 37 лет.

Причина смерти не уточняется.

По словам журналистки Оксаны Коваленко, Бобровник умер от сердечного приступа.

Помер суддя соломянського суду Бобровник. Серце. Підтвердили два незалежних одне від одного джерела. — Oksana Kovalenko (@superumka) 13 травня 2018 р.

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Бобровник рассматривал дело отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и 7 марта 2017 г. утвердил решение о его аресте, установив залог в 100 млн гривен. 22 апреля 2017 г. Бобровник отказался арестовать экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко и отдал его на поруки. В начале 2018 г. Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное производство в отношении Александра Бобровника, которого ранее обвинили во взяточничестве и употреблении алкоголя на рабочем месте.