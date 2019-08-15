Уличный кот остановил движение по шоссе Окружному в Киеве

Из-за бездомного кота перекрывали шоссе. Фото: susanin

Полиция перекрывала движение на шоссе Окружном в Киеве, чтобы кот мог перебежать дорогу.

Бездомное животное оказалось между отбойниками. С обеих сторон непрерывное движение машин, пишет nashkiev.

Волонтеры пытались помочь животному. Но когда приближались ближе чем на 10 метров, кот боялся и убегал.

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"Попытки приблизиться к коту могли привести к его внезапного выскакивания на дорогу и неизбежному ДТП, так как поток машин в этом месте непрерывный. Для регулирования движения спасатели обратились за помощью к патрульной полиции", - рассказали волонтеры.

Патрульные перекрыли улицу на несколько минут и кот перешел через дорогу.

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