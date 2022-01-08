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суббота, 08 января 2022 00:11

Укрзализныця ввела плату за некогда бесплатную услугу

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Укрзализныця ввела плату за некогда бесплатную услугу
Укрзализныця оказала еще одну платную услугу. Фото: Укринформ

Укрзализныця ввела плату за печать электронных билетов.

Теперь эта услуга стоит 12 грн, сообщил журналист Александр Рудоманов в Facebook.

"Вы знаете, что теперь за обмен электронного билета на бумажный в кассах Укрзализныци нужно платить 12 гривен? Эту услугу ввели в середине декабря", — написал он.

В компании подтвердили, что обменять электронный билет на бумажный можно в любой кассе на любом вокзале Украины.

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С 2022 года Укрзализныця меняет цены на некоторые свои услуги, в том числе, увеличивает размер комиссионного сбора с 22 до 30 гривен. Стоимость билетов в среднем вырастет на 3%.

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